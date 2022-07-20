Sedat Peker'in yeni açıklamaları için tarih belli oldu

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olduğu belirtilen Emre Olur, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yeni video yayınlayacağı öne sürülen Peker'in seçimlerden 2 ay önce açıklamalarda bulunacağını söyledi. Olur, "Bunun haricinde yapılacak paylaşımlara lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Peker adına açılan sahte hesabı alıntılayan Emre Olur sosyal medya paylaşımında, "Bu hesap Sn. Reis Sedat Peker’e ait değildir. Kendini bilmez birkaç kişinin algı operasyonu yapmak için açtığı sahte bir hesaptır. Sn. Reis Sedat Peker genel seçimlerden 2 ay evvel açıklamalarda bulunacaktır. Bunun haricinde yapılacak paylaşımlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.