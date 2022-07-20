Sedat Peker'in seçim planını açıkladı

Artı TV'den Erk Acerer ülkücü mafya Sedat Peker’in açıklamaları sonrası gündem olan ve son olarak ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın artık itirafçı olacağını söyledi.

Tele1'de yer alan habere göre, Acarer bu davaya artık Sezgin Baran Korkmaz davası olarak bakılamayacağını söyleyerek operasyonun arkasındaki silah kaçakçılığı meselesine de dikkat çekti.

Acerer, Sezgin Baran Korkmaz’ın elinde olan donelerin bazılarının Sedat Peker’in de elinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Erk Acarer Sedat Peker’in seçime kadar yeni bir paylaşım yapmak yerine elindeki dosyaları tasnif edeceğini ve belki de seçime yakınlaşınca tüm bunları ortaya koyacağını söyledi.