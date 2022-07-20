Hakan Fidan'ın bu görüntüsü gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı”nda bir araya geldi.
Görüşme sonrası Erdoğan’ın basın toplantısı düzenlerken arkasında oturan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve yanında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüde Fidan’ın telefonuyla ilgilenen Fahrettin Altun’un telefonuna bakması dikkat çekerken, sosyal medyada 'meslek hastalığı' yorumları yapıldı.