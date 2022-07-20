Rezidansta işkence olayında 3 sanığa tahliye

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki rezidansta Merve Kaya, eski sevgilisi Murat Demirci’nin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Kaya dairede, Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Demir ve arkadaşı, Merve Kaya’ya Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve Kaya, polise giderek şikayetçi oldu.

Murat Demirci’nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve Kaya, ifadesinde, “Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek ‘Merve Kaya bu’ diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş” dedi.

37’şer yıla kadar hapis cezası istendi

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit’, ‘yağma’, ‘hakaret’, ‘cebir’, ‘mala zarar verme’ ve hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 37’şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 2’nci duruşmasına 3 sanık ile Merve Kaya ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak olay günü Merve Kaya’nın yanında bulunan arkadaşı İmran Gökçe’yi tanık olarak dinledi. İmran Gökçe, ifadesinde “O gün oruç günüydü. Merve ile iftar yaptık. Daha sonra ‘arkadaşım çağırıyor’ diyerek kafeye gittik. Murat’ı orada bulamayınca Merve beni evime bırakarak yanımdan ayrıldı. Merve yanımdan ayrılırken tedirgin veya korku halinde değildi” dedi.

Uzaklaştırma kararıyla tahliye

Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti de 3 kişiyi adli kontrolle, yurtdışı yasağı ve Merve Kaya’nın evi ve işyerine verilen uzaklaştırma kararıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıklar, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Demet A.’ya da işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki tutukluluk kararı nedeniyle, tutuklu kalmaya devam edecek.