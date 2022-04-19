Sedat Peker'in yasağı esnetildi: 'Konuşmaya hazırlanıyor'

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ülkücü mafya Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti.

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, birkaç ay önce eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verilirken, Sedat Peker için ise "yasak" esnetildi.

Video çekmesi ve Tweet ataması yasaklanan Peker'e "like" izni çıktı, artık tweet beğenebiliyor.

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre, Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı belirtiliyor.