Kumarhaneler kralının annesi Saray'da ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nda Erdoğan’ın yardımcılarından biri olan kurul üyesi Gülsüm Azeri’ye dair dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın bugün kaleme aldığı köşe yazısına göre, Azeri’nin oğlu İngiltere'de bir kumarhaneler zincirine sahip.

Gülsüm Azeri’nin 2017’de Capital dergisine verdiği söyleşide oğlu Sina’yı anlatırken “Şimdi ise Harvard’dan arkadaşlarıyla kurduğu Kingsley Capital Partners özel sermaye şirketinin ortağı” ifadelerini kullandığını aktaran Pehlivan, bu şirkete dair ise şu iddiaları dile getirdi:

Annesinin Saray’da Türkiye ekonomisini yönetmeye başladığı yıl, o da İngiltere’de yeni bir sektöre giriş yaptı. “City Gaming” adlı bir şirket kurdu. Merak işte, “Acaba ne iş yapar bu City Gaming” diye baktım.

Şirket bir çatı kuruluş, en büyük markası ise “Game Nation.” Peki, Türkçede “Oyun Milleti” anlamına gelen o marka hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bingo: Kumar!

İçi “slot” adı verilen kumar makineleriyle donatılmış, İngiltere’de onlarca yerde şubesi bulunan dev bir kumar imparatorluğundan bahsediyorum.

Sina Azeri’nin İngiltere’de on milyonlarca sterlinlik aktif 14 ayrı şirketi var. Hem kumar sektöründe hem de diğer işlerde 1965 doğumlu bir İngiliz olan Adam David Spencer Hodges adlı kişiyle ortaklık yapıyor. Zaten “Oyun Milleti” adlı kumarhane markasının görünen yüzü de şirketin CEO’su Hodges. Azeri “nedendir bilinmez” arka planda kalmayı tercih ediyor.