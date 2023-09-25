Sedat Peker'in 'yardım kolileri' davasında mahkeme beraat kararı verdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan ülkücü mafya Sedat Peker'in geçen yıl nisan ayında 'ramazan iaşesi' adı altında Trabzon ve Rize'ye gönderdiği 'yardım kolileri' nedeniyle Rize’de 10 kişi 2 Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 10 kişi arasında bulunan Yılmaz Günay, Erkan Saymazlar ve Hüseyin Yılmaz hakkında ise Rize 2. Asliye Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

3 kişi için beraat kararı verildi

Hazırlanan iddianamede, yardım kolilerini dağıtan Yılmaz Günay ve Erkan Saymazlar ile koli dağıtımını haberleştiren gazeteci Hüseyin Yılmaz’ın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması istendi.

Mahkeme ise bu suçların ağır ceza mahkemesinin alanına girdiğini belirterek Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi, suç örgütünün işlediği suçların ağır ceza mahkemesinin yetkisinde olduğunu belirterek 3 ismin Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, yargılamayı yapan mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Peker 'Onlar ısırık almaya devam etsinler' demişti

Sedat Peker, 14 Eylül'de ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabının kendisiyle ilgili hazırladığı video içerikli gönderiyi tekrar paylaşmıştı.

Videoda Peker'in sahte evrakla oturma izni aldığı Makedonya'da bulunduğu sırada kaydettiği görüntülerdeki "Kıymetli dostlarım, bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler... Ancak size de söz veriyorum, o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım. Size söz veriyorum." sözlerine yer verilmişti.