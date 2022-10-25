Sedat Peker'in son açıklamasını paylaştı: 'Ağza alınmayacak ifadeler'

Gazeteci Erk Acarer, ülkücü mafya Sedat Peker'in yakın çevresine yaptığı açıklamayı aktardı.

Peker cephesinden kendisine aktarılan bilgiler arasında ilginç ifadelerin yer aldığını belirten Acarer, “Peker’in söylediği kritik ve ağza alınmayacak ifadeleri olduğu ve son günlerde çok büyük tepkiler verdiği dile getirildi. Peker’in Soylu’nun dahil olduğu söz konusu dosya ile ilgili çok sert ifadelerde bulunarak, ‘Soylu için tasma fabrikası açacağım. Bunların onuru, namusu, şerefi yok' dediği aktarıldı” şeklinde konuştu.