Sedat Peker'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında. Gazeteci Erk Acarer, Peker'in yakınlarından aldığı bilgileri paylaştı.

Sedat Peker’in Ramazan kolisi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını söyleyen gazeteci Erk Acarer, Peker’in bu duruma çok sinirlendiğini aktardı.

Acarer, “Rize, Trabzon ve Artvin’de dağıtılan koliler çok büyük rahatsızlık yaratmış hatta bu kolileri dağıtanlara soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma bir iddianameye dönüşmüş durumda. Yardım kolilerinin dağıtılması terörle ilişkilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Acarer, şöyle devam etti:

“Kendisine bir süredir dijital ve fiziki tecrit var. Dolayısıyla Peker ile birebir iletişim kurulamıyor ancak, yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabiliyor. Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor. Her iki isim de öfkesinden deli oluyor.”