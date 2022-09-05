Sedat Peker'in 'rüşvet ve yolsuzluk ağı' iddialarında yeni gelişme

Gazeteci Erk Acarer, ülkücü mafya Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayımladığı video nedeniyle tutuklanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erk Acarer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na uzanan rüşvet ve yolsuzluk ağında, Taşkesenlioğlu’nun yanı sıra Samsun Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan’ın da yer aldığını öne sürdü.

'İngiltere'de şirket kurup para yıkama'

Acarer, İngiltere’de Ünsal Ban adına kayıtlı şirketlerden Gainex Global Ltd.’de, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gökhan Özkal’ın yer aldığını bu kişinin ise Matriks isimli Borsa firmasında yönetici olduğunu ifade etti.

Acarer, Matriks adlı şirkette Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban ve Samsun AKP Vekili Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan'ın da yönetici olarak yer aldığını belirtti.

Acarer, “Erzurum’dan Samsun’a AKP birlikteliği ve İngiltere’de para aklama teşkilatı. Matriks üzerinden kerzi silkeleme ve Borsa manipülasyonu. İngiltere’de şirket kurup, para yıkama ve serveti istifleme. Yaparsa AKP yapar” ifadelerini kullandı.