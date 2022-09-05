Portre | Teker Teker Sedat Peker

soL TV Portre'de bu hafta ülkücü mafya Sedat Peker ele alıyor.

Haber Merkezi

Mahkeme kararıyla reis, devlet kararıyla mafya..!

soL TV Portre'de bu hafta, son günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki iddialarıyla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker'i konu edildi.

soL TV Portre | Teker Teker Sedat Peker