Mahkeme kararıyla reis, devlet kararıyla mafya..!
soL TV Portre'de bu hafta, son günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki iddialarıyla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker'i konu edildi.
soL TV Portre | Teker Teker Sedat Peker
Portre | Teker Teker Sedat Peker
soL TV Portre'de bu hafta ülkücü mafya Sedat Peker ele alıyor.
Haber Merkezi
Mahkeme kararıyla reis, devlet kararıyla mafya..!
soL TV Portre'de bu hafta, son günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamalardaki iddialarıyla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker'i konu edildi.
soL TV Portre | Teker Teker Sedat Peker