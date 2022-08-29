Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarının ardından Hürriyet'ten açıklama

Hürriyet gazetesi, ülkücü mafya Sedat Peker’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da içinde bulunduğu rüşvet ağı iddialarında adı geçen gazete editörü Burak Taşçı'ya dair açıklama yaptı.

Gazetenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet dijital yayınlar ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı. Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, TV kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

'İnternet sitemizde Taşçı'nın kaldırılan haberi yok'

Burak Taşçı’nın Hürriyet'in internet sitesindeki yazılarının kaldırılması iddialarının gerçeği yansıtmadığı söylenen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır. Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır. Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."