Sedat Peker'in 'Ramazan kolilerini' dağıtanlara gözaltı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker tarafından "Ramazan iaşesi" adı altında Türkiye geneline TIR'larla dağıtılan koliler, Rize ve Trabzon’da mahalle muhtarları tarafından teslim alındı.

Savcılık ise dağıtımda görev alanlara karşı harekete geçti. Rize Merkez’de dağıtılan yardım kolileri için aralarında Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya ve kuzeytv.org isimli YouTube kanalından Hüseyin Yılmaz’ın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılığın talimatı sonrası polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin Yılmaz, Sedat Peker’in adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ve ifadesinde kendisine Peker ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben uzunca bir süreden beri Sedat Peker ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşırdım. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca ben de gittim, yardım kolileri dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım, ifadem sonrası serbest bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle yardım alan bazı muhtarlar da savcılık talimatıyla alındı, onlar da ifade verdi.”

Peker'in danışmanı Olur: Polis eskortu koyuyordunuz, şimdi ne oldu?

Öte yandan Sedat Peker’in "basın danışmanı" Emre Olur, gözaltılarla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında "Sn. Reis Sedat Peker videolara ve ifşaatlara başlamadan önce kendisinin yardım TIR'larının önüne gidecekleri yerlere rahat ulaşsınlar diye polis eskortu koyuyordunuz. Şimdi ne oldu da, TIR şoförlerini, muhtarları, gönüllü yardım edenleri gözaltına alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Olur, paylaşımın devamında "Şerefli halkımızı kuru soğana muhtaç etmişsiniz, yüz binlerce insana ulaşacak Ramazan iaşelerine ise engel oluyorsunuz. Sn. Reis Sedat PEKER’in de söylediği gibi "Vallahi bu gayretullaha dokunur! Yenileceksiniz!" dedi.