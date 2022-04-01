Sedat Peker davasında 2 kişi için tahliye kararı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti. Duruşmada söz alan sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın müvekkili adına savunma yapabilmek için bir sonraki celse ilk sözün kendisine verilmesini talep etti.

2 tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, 2 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, sanıkların tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda görülen duruşmalarda ise 13 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliye kararı verilmişti.