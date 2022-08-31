Sedat Peker'in paylaşımı sonrası istifa eden Korkmaz Karaca'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi de olan AKP MKYK üyesi Korkmaz Karaca, istifası sonrası ilk kez konuştu.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'a konuşan Karaca, “İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim” dediği aktarıldı.

Korkmaz Karaca’nın Mine Sirenen’le ilgili iddialara ilişkin, “Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım” dediği belirtildi.