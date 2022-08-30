AKP'li Taşkesenlioğlu, Mine Tozlu Sineren'le görüştüğünü kabul etti

Ülkücü mafya Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker’in rüşvet zorlandığını iddia ettiği Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren iddialar sonrası yaptığı açıklamalarda AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun ‘aracılık’ ettiğini ileri sürmüştü.

Taşkesenlioğlu'ndan açıklama

Zehra Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak Sineren ile görüştüğünü kabul etti. Taşkesenlioğlu, günler sonra Peker’in Sineren ile ilgili iddialar hakkında konuşurken paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker'in kendisi ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını doğrulayan iş insanı Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

Taşkesenlioğlu’nun açıklaması şöyle:

“İş insanı Mine Tozlu Sineren tarafından sosyal medyada ortaya atığı iddialar nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistematik bir suç isnadı yapılmaktadır.

Yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Seçim çalışmaları nedeniyle Mayıs 2018 tarihinde Erzurum’da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur.

Programım gereği Hınıs ilçesinde olduğundan dolayı görüşemeyeceğimi ifade etmeme rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs’a gelmiştir.

İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim.

O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Mine Tozlu Sineren’in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır.

İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır.

Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren’in iftiraları hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu ifade ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”