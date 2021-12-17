Sedat Peker'in işaret ettiği isme şaşırtmayan atama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'da boşalan üyelerin yerine üç isim atarken, atanan isimlerden biri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu oldu.

Toklu hakkındaki iddialar neydi?

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği isimlerden biri Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu olmuştu.

Üstelik Toklu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın pasaport iptalini ve malları üzerindeki tedbiri kaldırdığını iddia etmişti.

Sadece bu iki iddia değildi Toklu'ya ilişkin gündeme gelen iddialar.

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Toklu'nun baktığı bir davanın muhattabı olan patronunun doğum günü partisine gittiğini gösteren görüntüler paylaşmış, "Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor. Hem de patronun ofisinde! Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" ifadesini kullanmıştı.