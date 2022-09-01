Sedat Peker’in iddiaları sonrası Bülent Arınç'tan açıklama: Her kim varsa adalete teslim edilmeli

AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, ülkücü mafya Sedat Peker'in Saray'a uzandığını söylediği yolsuzluk iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Sedat Peker'in iddialarında AKP'li Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu isimleri de yer almıştı.

Arınç, "Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır" dedi.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"2002’de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri 'Temiz Toplum' idi. Bunun için de süratle TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.

Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.

Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir.

Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."