Sedat Peker'in gündeme getirdiği Paramount Otel için yeni başvuru

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan ve adı skandallarla kamuoyunun gündemine gelen Paramount Otel’in genişletilmesi için yeniden başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Unico Sigorta adlı şirket, oteli genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçen yıl nisan ayında Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunmuş ancak bakanlıktan onay alamamıştı. Şirket, 21 Mart’ta ‘Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) Projesi’ kapsamında yeniden ÇED başvurusu yaptı.

Proje dosyasına göre otelin genişletilmek istendiği alan, devlete ait ormanlık alanı kapsıyor. Hâlihazırda 75 dönüm orman arazisine kurulu otele yaklaşık 26 dönüm arazi daha eklenmek isteniyor. Proje kapsamında oda sayısının 249’dan 315’e çıkarılması planlanıyor. Proje için öngörülen bütçe ise 6 milyon TL.

Otelin resmi adının Be Premium Otel olarak değiştirildiği belirtildi. Otelin alanı Orman ve Su İşleri Başkanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye tahsis edildi. Alanın kullanım hakkı ise bakanlığın kararıyla Unico Sigorta şirketi tarafından satın alındı. Unico Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil ise Avusturya’da kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın para kaynağı olarak biliniyor.