Paramount Oteli genişletmek için ÇED başvurusu yapılmış

Ülkücü mafya Sedat Peker'in videolarındaki "çökme" iddialarıyla gündeme gelen Bodrum'daki Paramount Otel’i genişletmek için Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) için hazırlanan tanıtım dosyasına göre hem otelin kapasitesinin artırılması hem de orman alanı içinde kalan bölgede izin alınıp kiralama yoluna gidileceği belirtiliyor.

Sistem Mühendislik tarafından ÇED raporu için hazırlanan tanıtım dosyası, 19 Nisan 2021 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Dosyanın ÇED değerlendirmesi halen devam ediyor.

Dosya sayesinde, şimdiye kadar "resmen" netleşmemiş bazı bilgilerin de resmileşmiş olduğu belirtilen haberde şöyle deniliyor:

Resmi adı Be Premium Otel

"ÇED dosyasının adı Be Premium Otel Projesi. Yani Paramount Otel’in resmi adı artık bu. Tesisin işletmecisinin Unico olduğu ve faaliyet sahibi adına tüm kiralama işlemlerini de gerçekleştireceği belirtiliyor. Onun çoğunluk hissesi de, SBK Holding’in yüzde 90’ına sahip olduğu Heksagon Mühendislik’e ait.

Orman arazisi kullanıma açılacak

Gelelim otelde ne yapılmak istendiğine…

Ana otel binası dahil villa, saray ve tek katlı yapılar bölünerek, yeni katlar çıkılarak oda sayısı 294’ten 315’e yükseltilmek isteniyor. Ama bunun da ötesinde ÇED onayı alınması halinde tesisin orman bölgesinde kalan alanlarının da kullanıma açılacağı ve gerekli izin ile kiralama işlemlerinin yapılacağı ifade ediliyor. Dosyada tesis alanının, 119 bin 450 metrekare alanı kapsadığı belirtiliyor. Esas kritik konu da burada zaten. Otelin kurulduğu alan 75 bin metrekare. Tapu kaydı 111 ada 1 parsel. Alanın statüsü 'devlet ormanı' ve mülkiyeti Maliye’ye kayıtlı. Orman Bakanlığı işte burayı 2014 yılında 49 yıl süreyle kiraladı. Kamuoyunda Paramount Otel olarak bilinen tesisin kurulu olduğu yer burası.

Peki ÇED dosyasında bahsedilen 119 bin 450 metrekarenin kalan 44 bin 415 metrekaresi nerede?

O alan tapu kaydında 223 ada 1 parselde görünüyor. 17.8 milyon metrekarelik alanın statüsü 'orman arazisi.'"

"İşte başvuru dosyasında, ÇED onayı alındıktan sonra, 'orman alanının' içinde kalan 44 bin 415 metrekare için de gerekli başvurular yapılıp, kiralama yoluna gidileceği belirtiliyor."