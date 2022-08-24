Sedat Peker’in evinin yeni sahibi belli oldu: 'Öyle bir hile yapmışlar ki' açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, “Milli Parklar ve Bahçeler”e devredildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve “tek mal varlığım” dediği konut için 2018’de çıkarılan “İmar Barışı”na başvurdu.

Sedat Peker'in avukatı, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”