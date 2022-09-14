Sedat Peker’in evine düzenlenen saldırıda ilk gözaltı

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı sonrası Ö.Ş gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen saldırı sonrası ilk gözaltı haberi geldi.

Halktv'de yer alan habere göre, saldırıda kullanılan aracı kiralayan ve saldırı sırasında araçta bulunan Ö.Ş gözaltına alındı.

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Sedat Peker'den evine yapılan silahlı saldırı sonrası ilk açıklama