Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur için tahliye kararı verildi.

Kararı Avukat Ersan Barkın, Twitter üzerinden duyurdu. Barkın, açıklamasında "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur" ifadelerini kullandı.

Barkın, bir süre sonra savcılığın Olur'un tahliye kararına itiraz ettiğini duyurdu. Barkın, "Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur’un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz" dedi.

Olur, Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilmiş, hakkında çıkarılan tutuklama kararı ardından ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ancak Olur, hakkında kısa bir süre sonra yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Emre Olur hakkında hazırlanan iddianamede 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.