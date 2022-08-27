Sedat Peker'in bugün neyi açıklayacağını duyurdu: 'İnsan aklını zorlayacak türden'

Ülkücü mafya Sedat Peker, Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine, “Sen yakışını yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Yarın çok eğleneceğiz” dedi.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, Sedat Peker'in yapacağı paylaşımlar hakkındaki detayları anlattı.

Sedat Peker’e yakın kaynaklara ulaştığı belirtilen İsmail Saymaz, "Perdenin Önü Arkası" programında kendisine Peker’in rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili whatsapp yazışmalarını yayınlayacağı bilgisinin geldiğini açıkladı.

Saymaz, “Twettlerinde adı geçecek isimler arasında eşinden boşanan AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun ağabeyi olan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili paylaşımları olacakmış. Cumhurbaşkanlığı danışmanları hakkında bir kişi ve yine eski başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanları hakkında bazı iddialar ortaya sürecekmiş. Bu iddialar ‘İnsan aklını zorlayacak türden’ ifadeleri kullanılıyor. Bir diğer husus da Sedat Peker’in en önemli mesele olarak gördüğü Beykoz’daki 65 yıllık evi. Peker'in evinin milli parklar kapsamına alınarak yıkılmak istenmesini konu alan paylaşımlar yapacağı bilgisi geldi” ifadelerini yer verdi.