İddiaları yargıya taşındı, Sedat Peker tarih verdi: 'Çok eğleneceğiz'

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından suç duyurusu dilekçesinin görüntüsünü paylaşan Enginyurt, "Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor. Sedat Peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Yarın görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz'

Cemal Enginyurt'un suç duyurusunda bulunduğunu açıklamasının ardından "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından Sedat Peker adına paylaşımlarda bulunuldu. Peker yarını işaret ettiği açıklamasında, "Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil size çok teşekkür ederim" dedi.

'Bu saatten sonra bana yakışan sizin elinizi güçlendirmektir'

Peker adına yapılan paylaşımların bir bölümü şöyle:

"Demokrat Parti Ordu milletvekili Sn. Cemal Enginyurt yapmış olduğum paylaşımlardaki bilgilere güvenerek suç duyurusunda bulunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Bu sözlerim şahsınıza asla değil, muhalefet partilerinin yetkilileri galiba beni yanlış anladılar.

Benim ne onların sülalelerine damat olmak gibi bir dileğim ne de kendilerine manevi evlat olmak gibi bir gayretim var. Şükürler olsun ki çok mutlu bir evliliğim ve de mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum bir ailem var. Kanun açık: Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şahit olduğu, delil sunduğu suç ikrarı yaptığı konuların adli merciler tarafından araştırılma zorunluluğu var. Adliyeler iktidar gücünün baskısı ile bu soruşturmaları engelliyorlarsa muhalefet partilerinin görevi bu konuda ortaya tavır koymalarıdır. Bunu yapmayacaklarsa vatandaşın vergisinden neden maaş alıyorlar?

Siz geçmişte beni çok eleştiren bir milletvekilisiniz ancak yine de “Burada bir zulüm var, burada bir haksızlık var, ancak daha da önemlisi Türk Milletinin haklarının yeniliyor olması durumu var.” diyerek bir tavır ortaya koydunuz. Bu saatten sonra bana yakışan sizin elinizi güçlendirmektir. Her zaman dediğim gibi ben şahsıma güvenen kimseyi mahcup etmem. Siz yakışanı yaptınız, yakışanı yapma sırası şimdi bende. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil Cemal Enginyurt size çok teşekkür ederim."