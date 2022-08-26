Sedat Peker'den Gülşen açıklaması: Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın

Ülkücü mafya Sedat Peker, bir İŞKUR müdürünün istismar görüntüleri ve Gülşen'in tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Deli Çavuş adlı hesaptan paylaşım yapan Peker, "Garip gureba iş bulmak için devlete müracaat eder. Bunların atadığı müdürler, o gariplerden cinsel olarak faydalanır. İnsanlar çocuklarını Kuran öğrensin diye Kuran Kurslarına gönderir. Orda da hoca olduğunu söyleyen şerefsizler, ufacık erkek çocuklarından cinsel olarak faydalanır... 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde, yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer" dedi.

AKP'nin Gülşen olayıyla birlikte gündemi değiştirdik diye sevindiğini belirten Peker, "Siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak. Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın. Şarkıcı Gülşen konusunda, birkaç radikal manyağın haricinde, yapılanlardan hiç kimse mutlu değil. Eskiden olsa, bu olaydan çok kar ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Bu olaydan bile halkın büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız" ifadesini kullandı.