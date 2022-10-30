Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur'un iddianamesi hazırlandı

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabında ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan, Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Emre Olur hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Acarer, "Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme. Bu suçlara ilişkin bir gizli tanık ifade vermiş! Anlaşılan muhalif gazeteciler ile ilgili bir suç yaratılamamış!" ifadelerini kullandı.

Erk Acarer'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1-Kamuoyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur iddianamesi hazırlandı! Buna göre TCK 220/2-3 ve TCK 37’den cezalandırılması istendi.

2-Dosyanın Savcısı, Sedat Peker’e iç savaş çağrısı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit eylemleri nedeni ile yapılan suç duyurusunda ifade alan Alim Yaşar! Daha doğrusu Peker’i akşamüstü kahvesine çağırmıştı!

3-Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme! Bu suçlara ilişkin bir gizli tanık ifade vermiş! Anlaşılan muhalif gazeteciler ile ilgili bir suç yaratılamamış! Bazı dosyalarda da takipsizlik verilmiş!