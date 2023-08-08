Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'dan Soylu'ya '3 kuruşluk' tazminat davası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, AKP milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "3 kuruşluk" tazminat davası açacağını söyledi.

Olur, geçen yıl (18 Eylül 2022) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinde, dönemin İçişleri Bakanı Soylu "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Olur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Soylu'nun bu sözleri nedeniyle 3 kuruşluk tazminat davası açacağını kaydetti.

Olur, şu ifadeleri kullandı:

"9 ay tek başıma Bolu F Tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah’ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim."