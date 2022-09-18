Sedat Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması: 'Peker böyle yorumladı...'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmişti. Sedat Peker cephesinden Emre Olur'un gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'deki canlı yayında Peker'in avukatı Ersan Barkın'la görüştüğünü belirterek Barkın'ın kendisine Emre Olur'u İstanbul Emniyeti'nde ziyaret ettiğini söylediğini aktardı.

Avukatın kendisine Olur'a gözaltında herhangi bir kötü muamele olmadığını aktardığını belirten Pehlivan "Bir diğer bilgi ise Arnavutluk vatandaşlığı olmasıyla ilgili. (Emre Olur) Arnavutluk vatandaşı değilmiş" dedi.

Pehlivan, avukat Barkın'ın Emre Olur'un Arnavutluk'ta bir avukatı olduğu iddiasını da yalanladığını söyledi.

Pehlivan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada bazı suçlamaların ifade edildiğini hatırlatarak "Avukat Ersan Barkın, Emre Olur’un emniyet ifadesinin sadece örgüte üye olma suçundan alınacağını aktardı" dedi.

Pehlivan "Şu sıralarda İstanbul Emniyeti'nde Emre Olur'un ifadesinin alındığı bilgisine sahibiz. Yarın da savcılığa sevk edilmesinin beklendiğini aktardı" dedi.

Gazeteci Pehlivan, Peker'in Emre Olur'un yakalanmasıyla ilgili yorumunun ne olduğuna ilişkin ise Ersan Barkın'ın yanıtını şöyle aktardı:

"Ersan Barkın şu bilgiyi verdi. Sedat Peker 'Emre Olur'a yaptığımız muamelenin benzeri sana da yapılır, aynı şey senin başına da gelir' gibi bir mesajın kendisine iletilmek istendiğini yorumlamış. Avukatı Barkın'ın iddiasına göre Peker'in morali yerinde."