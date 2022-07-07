'Sedat Peker'i 'tahliye eden savcı', Mehmet Ağar'ı cezaevinde ziyaret etmiş'

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde, cezaevinde iken eski Başbakan Mesut Yılmaz’a kumar görüntüleri karşılığında şantaj yaparak Yılmaz'a yakın bir savcı tarafından tahliyesinin sağlandığını ve o ismin Engin Baltacı olduğunu öne sürmüştü.

Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'ın yazısında eski DGM Savcısı Engin Baltacı'nın geçmişi hatırlatıldı.

Yazıya göre, Engin Baltacı, Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar'ı kaldığı cezaevinde ziyaret eden bir isim.

Göktaş ilgili bölümde şöyle yazdı:

"DGM Savcısı olduğu dönemde “temiz eller” savcısı olarak sunulan Baltacı, aradan yıllar geçtikten sonra emekli savcı olarak Susurluk hükümlüsü Ağar’ı kaldığı cezaevinde ziyaret ediyor. Üstelik bu oldukça dikkat çekici ziyaret, o tarihte hiç de üzerinde durulmamış, gazetelerde iki satır haber olarak şöyle aktarılmış: “Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis cezasını Aydın'ın Yenipazar İlçesi'ndeki Kapalı Cezaevi'nde çeken Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'ı, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, eski DGM Savcısı Engin Baltacı ve işadamı Mehmet Cengiz ziyaret etti.”