Ertuğrul Özkök'ten Sedat Peker'in kaset iddiasına yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker’in “Mehmet Cengiz’den prim aldı” dediği Ertuğrul Özkök, tv100’den Cengiz Semercioğlu’na açıklamalarda bulundu.
"Ben kiminle mülakat yapacağımı kimseye sormam. Bu mülakat karşılığında prim alma meselesi var bir de... Ben diyorum açık açık, hayatım boyunca MEB ve üniversitelerinden; Erol Simavi'den 3 yıl, ve Aydın Doğan'dan maaş aldım" diyen Özkök, "Aydın Doğan'dan prim aldım... Ben bu ülkede para kazanan ilk ve son gazeteci neslindenim. İyi para kazandım, saklamadım" ifadesini kullandı.
Özkök açıklamalarına şöyle devam etti:
- "Aydın Bey beni görevden aldığında, 2010'da Aydın Bey'e mektup yazdım, mal varlığım buydu, bankadaki param şuydu diye. Hepsinin hesabını verdim, Aydın Bey'in kasasında duruyor. Yurt dışında hiçbir hesabım yok benim, bir mal varlığım, gayrimenkulum yok, arazim yok. Bankadaki param da Hürriyet'ten ayrılırken verilen tazminat kadar paradır, ondan 100-200 bin lira fazladır.
- Bu rüşvet iddiası çok ciddi bir iddia. Savcıların, mali şubenin, Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesi lazım. Bir delili ortaya koymaları lazım. Telefonlarım 35 yıldır dinleniyor. Ellerinde bütün telefon konuşmalarım da var. Böyle bir şey varsa bu suçtur, bunun karşılığında bir şey almak. O zaman ben de gelir ben suçluyum derim. Bunu söyleme hakkı herkese ait değil."
- Kaset olayını bilmiyorum. Gazetecilik yaptım ama hiç böyle bir şey duymadım bugüne kadar. Ama varsa, var. Ne diyeyim ben yani. Mesut Bey [Yılmaz] benim sevdiğim bir insandır, rahmetli oldu. Evlat acısı çekmiş bir insandır. Varsa konuşulsun onlar, ben de gazeteci olsam bugün gider konuşurum bunları; yazarım oraya buraya.