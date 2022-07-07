Ertuğrul Özkök'ten Sedat Peker'in kaset iddiasına yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker’in “Mehmet Cengiz’den prim aldı” dediği Ertuğrul Özkök, tv100’den Cengiz Semercioğlu’na açıklamalarda bulundu.

"Ben kiminle mülakat yapacağımı kimseye sormam. Bu mülakat karşılığında prim alma meselesi var bir de... Ben diyorum açık açık, hayatım boyunca MEB ve üniversitelerinden; Erol Simavi'den 3 yıl, ve Aydın Doğan'dan maaş aldım" diyen Özkök, "Aydın Doğan'dan prim aldım... Ben bu ülkede para kazanan ilk ve son gazeteci neslindenim. İyi para kazandım, saklamadım" ifadesini kullandı.

Özkök açıklamalarına şöyle devam etti: