'Sedat Peker'i arayıp MHP'yi övmesini istediler'

Gazeteci Erk Acarer, ülkücü mafya lideri Sedat Peker hakkında yeni iddialarda bulundu

KRT TV'de yer alan habere göre, Acarer, şu an BAE'de bulunan Sedat Peker'in ülke değiştirmediğini ve dijital kısıtlamasının devam ettiğini söyledi. Acarer, "Seçim yaklaştıkça çemberin daralacağı konusunda endişesi var" dedi.

Cumhur İttifakı'ndan kendisine "ilginç bilgiler sızdığını" ve bunları da Peker ve çevresine teyit ettirdiğini dile getiren Acarer, YouTube kanalında çektiği videoda şunları söyledi:

"Geçen hafta Peker'e bir AKP'li, diğeri MHP'li iki vekil ricacı oluyor. Ankaralı bir iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor... Sedat Peker'den en başta video çekerek Bahçeli'yi övmesini istiyorlar. Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda çok öfkeli olduğu için yaptığını ve 'hatalıydım, bunlar gerçeği yansıtmıyor' demesini istediler.

Peker'e bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği... Elbette bu iddiaları ve kendisine önerilenleri Peker ve çevresine sorduk, bilgi harfiyen teyit edildi."

Acarer, Peker'in yanıt olarak, "Beni iyi tanıyamamışsınız" dediğini aktardı.

Acarer, "Bir süredir suskunluğa gömülen birine karşı anlaşmalar önerecek kadar cüretkar olmak, seçim yaklaştıkça iktidardaki korkunun fazlalaştığını ve daha da fazlalaşacağını gösteriyor" yorumunu yaptı.

Acarer, videosunun sonunda Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a "Ben vatan haini değilim, en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım, onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım, elimde ne geliyorsa yaptım. Helalleşeceğiz abi. Ben ajan değilim, bunu tüm dünyaya göstereceğim" diye seslendiği videoyu ekledi.