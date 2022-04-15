ABD raporunda 'Sedat Peker' ayrıntısı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre'ye sunduğu Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu yayımlandı.

Raporda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili de tespitler yer aldı.

'Uyuşturucular Türkiye üzerinden geçiyor'

Kısa Dalga'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre, raporun uyuşturucu kontrolü bölümünde Türkiye, yeterli önlem almamakla eleştiriliyor. "Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada bulunması ve yasadışı finansı ele almak konusunda yeterli kontrol yapmaması nedeniyle Türkiye, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir transit ülkesi" denilen raporda, özellikle Afganistan'dan Avrupa'ya gönderilen afyonun ve Avrupa'da üretilip Asya'ya gönderilen sentetik uyuşturucuların Türkiye üzerinden geçtiği belirtiliyor.

Raporda Türkiye'de geçtiğimiz yıl el konulan uyuşturucu miktarının ve uyuşturucu operasyonlarının arttığı aktarılırken, "Türkiye'nin içinde ve çevresinde faaliyet gösteren terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçılarına lojistik, koruma ve başka türden destek sağlıyor. Uluslararası suç şebekelerinin İran sınırı yakınında eroin dönüştürme laboratuvarlarında çıkarları olduğu belirtiliyor. Suç örgütleri, Güney Amerika ve Meksika'dan Avrupa ve Asya'ya büyük miktarlarda eroin, kokain ve metamfetamin sevkiyatını sağlıyor. Suriyeli uyuşturucu kaçakçıları, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde önemli bir rol oynuyor" denildi.

Peker'in iddiası

Raporda, Türkiye'nin yasadışı haşhaş ekimini ve morfin üretimini sıkı bir şekilde kontrol ettiği belirtilse de, "Fakat tanınmış mafya lideri Sedat Peker'in, iktidardaki AK Parti'ye yakın bir Venezuela-Türkiye kokain bağlantısı iddiasıyla yayılan yolsuzluk söylentileri yaygın" denildi. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele politikasında tedaviden ve kullanımı önlemekten çok operasyonlara önem verildiği belirtilirken, "Hükümet büyük ölçüde, terör şebekelerinin özellikle İran ve Afganistan üzerinden eroin kaçakçılığına dahil olmasına odaklanırken, büyük Türk suç örgütleri daha az incelemeye, engellemeye ve kovuşturmaya tabi tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kara para aklanıyor

Raporda, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs'la bağlantılı kumarhaneler üzerinden para aklanmasıyla etkin mücadele için gerekli olan yasalara veya yöntemlere sahip değil. ABD'li yetkililer, İstanbul'dan KKTC'ye giden ve oradan Türkiye'deki finans kurumlarına geri giren, miktarı da giderek artan yasadışı kazancın izini sürdü" denmesi dikkat çekti.