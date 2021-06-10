Sedat Peker'den 'yeni operasyon' açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker, yakınlarına yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Peker, "Beni hayatında bir kere gören veya telefonla konuşanları bile gözaltına alıyor. Kaşar sülü, sen poliçe sesini bir de para sesini seversin. Bizim arkadaşlarımız garip, onlardan para çıkmaz. Boşa emek harcıyorsun" dedi.

Peker, Soylu'nun operasyonu kendisine bağlı ekip tarafından yaptığını öne sürerek, "Niye operasyon iznini Ankara’dan alıyorsun. Ankara müdürü servet, organize başkanı resul, bölge idare mahkemesi başkanı esat, yine faaliyettesiniz. Vallahi hepiniz paketlenip bir gün cezaevine gireceksiniz" ifadesini kullandı.

Peker, Sezgin Baran Korkmaz iddiasını yineleyerek, "Niye ayın 4’ünün İçişleri Bakanlığı kamera kayıtlarını yayınlamıyorsun, Sezgin Baranın ayın beşinde yurtdışına çıkış evrakını yayınlamıyorsun?" diye sordu.