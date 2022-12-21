Sedat Peker'den yeni açıklama: 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem...'

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV yayınında kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan ülkücü mafya Sedat Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı.

"Herkes konuşacak mı diye merak ediyor. Avukatına da bizim en çok sorduğumuz soru bu" diyen Avşar, Peker'in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bazı bilgiler aktardığını belirtti.

Avşar şunları söyledi:

"Sedat Peker sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.'

Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden 'konuşacak mı' sorularına bu kadar net yanıt geldi.

Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz."