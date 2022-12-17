Sedat Peker davasındaki kriz sonuçlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban ve Sedat Peker hakkında, Ban’ın boşanma aşamasında olduğu eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Peker'e gönderdiği iddiasıyla iddianame hazırlamıştı. İddianamede, Ban’ın “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “suç örgütüne yardım” suçlarından 14 yıla kadar, Peker’in ise “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından10 yıla kadar hapsi istenmişti. Ancak Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesine karar vermiş, savcılığın iade kararına yaptığı itiraz Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, iade kararı sonrası iddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesine gelmiş, mahkeme bu kez de yetkisizlik kararı vererek dosyanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Savcılık mahkemenin bu kararına da itiraz etmişti. Bunun üzerine dosya itiraz konusunda karar vermek üzere nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyaya bakan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddederek, davanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti. Mahkeme kararında “Suça konu kayıtların gerek alındığı yerin ve gerekse suç tarihi itibariyle müşteki Zehra Taşkesenlioğlu’nun adres bilgileri dikkate alındığında, suçun öğrenilme yeri ile sanıklara isnat edilen eylemler itibariyle suç yerinin de Gölbaşı olduğu” belirtildi. Bu karar uyarınca dava Gölbaşı’nda görülecek.