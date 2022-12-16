Öğrenciler yine velilerden habersiz cuma namazına götürüldü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ezan okunduğunda gençler okuldaysa bu doğru değil. İzinleri var camiye gelsinler. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar" açıklaması sonrası okul idarecilerinin öğrenciler üzerindeki baskısı da artmıştı.

İzmir'de bulunan Hacışekir Eczacıbaşı Ortaokulu müdürü geçtiğimiz hafta velilerinden izin almadan öğrencileri okul dışına çıkartarak cuma namazına götürmüştü.

Ders saatini kaçırdılar

Bu hafta öğle saatlerinde ortaokulda okuyan farklı sınıflardaki 30-35 öğrenci yine Karataş Camisi'ne cuma namazına götürüldü. Saat 12.30'dan başlayarak grup grup camiye götürülen öğrenciler, öğleden sonraki ilk ders saatini de kaçıracak şekilde okula geri getirildi.

Müdür, müdür yardımcısı, bazı öğretmenlerin ve görevli olduğu okul yerinden ayrılan güvenlik görevlisinin de geldiği gözlendi.

'Öğle arasında çocukların evlerine yemek yemesi için bile gitmesine izin verilmiyor'

soL'a konuşan ve durumdan ancak çocuğunun kendisine söylemesiyle haberi olduğunu belirten bir veli, benzer şekilde bu durumdan haberi olmayan başka velilerin de olduğunu söyledi.

Veli, "Öğretmenlerin çocuklar için bilim, kültür, sanat gezileri yapmasına izin verilmiyor, öğlen arası çocukların evlerine yemek yemesi için bile gitmesine izin verilmiyor okulda. Cuma namazı için izinli veya izinsiz herhangi bir şekilde çocuklarımızın götürülmesi, ülkede hüküm sürmeye çalışan dinci gericiliğin örgütlü çabasından ayrı düşünülemez" diye konuştu.

Öğrencilerle beraber özel güvenlik görevlisi de camiye gitti

Okul müdürü Ömür Eyüp Kurum

'Çocuklarımız da bu ülkenin geleceği de sahipsiz değil'

Aynı bölgede bulunan, işçilerin, emekçilerin İzmir'deki dayanışma ve mücadele merkezlerinden biri olan TKP Karataş Semt Evi de konunun takipçisi olacağını duyurdu. Semt Evi'nin açıklaması şöyle:

"Çocuklarımız da bu ülkenin geleceği de sahipsiz değil. Karataş'ta karanlığa, gericiliğe geçit yok, çocuklarımızı, geleceğimizi elimizden alamayacaksınız. Çocuklarımızın akılla, bilim ve aydınlanmayla büyüdüğü, tecavüze, tacize, ve şiddete uğramadığı, tarikat ve cemaatlerin kapatılarak dinci gericiliğe geçit verilmediği bir ülkeyi mutlaka kuracağız."