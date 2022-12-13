Okul müdürü velilerden habersiz öğrencileri namaza götürdü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi öğrencileri okul idaresi tarafından hakarete uğradıklarını, Cuma namazlarına gidilmesi için kendilerine baskı yapıldığı soL'a anlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ezan okunduğunda gençler okuldaysa bu doğru değil. İzinleri var camiye gelsinler. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar" açıklaması sonrası okul idarecilerinin öğrenciler üzerindeki baskısı da arttı.

Öğrencileri namaza götürdü, velilerden tepki geldi

İzmir Konak'ta bulunan Hacışekir Eczacıbaşı Ortaokulu'nda da benzer bir olay yaşandı.

soL'un edindiği bilgiye göre geçtiğimiz Cuma günü okul müdürü Ömür Eyüp Kurum namaza giderken öğrencilere de çağrı yaptı.

Kurum velilerinden izinleri olmayan öğrencileri de cuma namazına yanında götürdü. Öte yandan bazı veliler izinleri alınmadan çocuklarının okuldan dışarı çıkarılmasına ve namaza götürülmesine tepki gösterdi.