Diyarbakır'da Anadolu Lisesi'nde öğrencilere zorla namaz, hakaret ve aşağılama

26 Kasım tarihli veli toplantısı için ayetli-hadisli davetiye bastırdığı ortaya çıkan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi idaresi geçen sene yaşanan olaylarla gündemde.

Öğrenciler düzenli olarak okul idarecilerinin hakaretlerine maruz kaldıklarını, Cuma namazlarına gidilmesi için kendilerine baskı yapıldığı ve imamların verdiği konferanslara zorla götürüldüklerini belirtiyor.

soL'a konuşan bir öğrenci, Müdür Yardımcısı'nın, 'arama yapıldığı sırada' çantasında parfüm bulunan bir kız öğrencinin üzerine parfüm sıktığını ve “Pavyona mı geliyorsunuz!” diyerek hakaret ettiğini söyledi.

Cuma namazı için dışarıdan imam geldiğini, öğretmenlerin sınıf sınıf gezdiğini ve kendileri üzerinde baskı kurulduğunu söyleyen öğrenciler durumdan rahatsız olduklarını ifade ediyor. Öğrenciler, imamların okulda konferans verdiğini ve konferansa katılımın zorunlu olduğunu, bizzat müdür yardımcısının sınıfları dolaştığını da ekledi.

Rehberlik öğretmeni tarafından kız öğrencilerin toplandığı belirten öğrenciler, kişisel bakım yapan öğrencilerin "maymuna benzetildiğini" dile getirdiler.