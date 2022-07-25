Sedat Peker'den yeni açıklama: 'Seçime 2 ay kala yaşanacak cehennem açık davettir'

Ülkücü mafya Sedat Peker, kendisine yakınlığıyla bilinen Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Emre Uslu, dün geceki telefon trafiğimle o hesabı ben kapattım. Bu sabahki avukatların yaptığı açıklamaları ben yaptırdım. Beyniniz yok, fikriniz çok" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Emre Uslu beyni olmayan ama fikri çok olan şahıs, seçime 2 ay kala yaşanacak cehennem açık davettir. Sen de katılabilirsin. Bu hesap sahte değildi. Mesajımı alan Levent Göktaş tarafından kapatıldı. Senin aklın bu işlere ermez. Açıkça söyle da : “Biz seni kıskanıyoruz, senin arkanda hiçbir güç olmadığı anlaşıldı. Tek başına yaptığın bu işlerin yüzde birini hepimiz birleşsek de yapamıyoruz. Sen dahisin, sen profesörsün, sen gazeteciler cemiyeti başkanısın (varlığı ile onur duyduğum Yılmaz Özdil abi bu makamı bahşetti)”. Ben ayriyeten Barolar Birliği fahri başkanı, ben karanlıklar şerifi ve daha birçok ünvanım var. Söyleyin da biz bu adamı kıskanıyoruz deyin. Zekaya saygı duyuyoruz deyin. Bunları demiyorsunuz, Sedat Peker sahte hesaba atladı diyorsunuz.

Dün gece Levent Göktaş tarafı beni aradı. Onlara dedim ki: 'Yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur.' Avukat Celal Ülgen Bey bu konular yüzde 90 Levent Göktaşa ait derken, benim tehdidimden sonra yalandan Celal Ülgen Bey’i kötüleyen birkaç tweet yazarak 'Bu hesap Levent Göktaş'a ait değil' dediler. Emre Uslu sen Sedat Peker’i tanımadın mı? Kayıt olmadan bir iddiada bulunmaz bunu anlamadın mı? Halen daha diyorsun ki ben abaküs ligindeki öğrenciyim.

Ayrıca saat konusunda 40 yaşından genç kardeşlerimle akit yapmamıştık. Akit yapmadan söylenen sözler stratejidir. Ancak akit yaptıktan sonra söylenen sözler namustur. Sen deli misin divane misin? Sen nesin bir söyle herkes öğrensin. Sen şimdi çeyrek aklınla bu yaşanacak olaylardan sonra Sedat Peker’i tuzağa düşürdüm diye kurnazlık yapmaya da soyunursun. Ben bu yolları yemem oğlum. Levent Göktaş ve çetesi ile de görüşeceğim sizinle de hesaplaşacağım. 40 yaş altı kardeşlerime verdiğim sözü tutup onlara tertemiz bir ülke bırakacağım.

Abaküslü Emre Uslu, dün geceki telefon trafiğimle o hesabı ben kapattım. Bu sabahki avukatların yaptığı açıklamaları ben yaptırdım. Beyniniz yok, fikriniz çok. Unutmayın, bir tripod bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Her gece dua ederken intikamlarına memur tayin edilmek için dua ettiğim Mitat Paşa’nın, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in ve benim kızlarımın gözyaşlarına yenileceksiniz. Yüce ALLAH’ın gazabı olarak bu dünyaya geldiğimi öğreneceksiniz. Söz namus, göreceksiniz."