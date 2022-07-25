Sedat Peker davasında yeni gelişme: İtiraz reddedildi

Sedat Peker’in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik, 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada 8 sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosya ise davadan ayrılmıştı.

Dosyada müşteki olarak yer alan Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından davanın görüldüğü Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, davanın yedinci celse ara kararında verilmiş olan, sanıklar Fikret Aydın, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş için tutukluluğun kaldırılması kararına itiraz edilmişti.

Sanıkların tahliyelerine itiraz edilen dilekçede, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.

'Usul ve yasaya uygun'

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından yapılan tahliye kararına itirazı reddetti.

Kararda, “Sanıklar hakkındaki yargılama dosyası kapsamındaki olay, aşamalardaki ifade içerikleri, itiraz dilekçesinde ileri sürülen sebepler, tahliye kararının sebepleri açısından gösterilen gerekçe ve yapılan değerlendirme ile tüm dosya kapsamı dikkate alınarak itiraza konu İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2022 tarihli kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu görülmekle, yerinde olmayan itirazın reddine” ifadelerine yer verildi.