Sedat Peker’den yakın çevresine: ‘Tecrit kalkarsa sözümü tutacağım’

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen ülkücü mafya lideri Sedat Peker’in seçime iki ay kala yapacağını söylediği paylaşımlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre üzerindeki dijital tecrit kalkmadan sosyal medya paylaşımları yapmasının mümkün olmadığını çevresindekilerine aktaran Peker’in “Ölsem bile sözümü tutacağım ama tabi bunun için tecridin kalkması gerek. Bunun için muhalefetin çaba sarf etmesi gerek. Tecrit kalkarsa sözümü tutacağımı herkes görecek. Ölsem bile” dediği öğrenildi.