Sedat Peker'den Soylu'ya: Senin cumhurbaşkanı, Tolga Ağar'ın içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayındaki açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Peker'in programa katılan Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Kübra Par'ı da "mention"layarak yaptığı paylaşımlar şöyle:

"- Erhan tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü.

- Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım.

- Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde.

- Uyuşturucuyla mücadelede başarıdan bahsediyorsun süslü süleyman. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi, adana dünya üçüncüsü. Yalan söylüyorsun.

- süslü sülü; senin cumhurbaşkanı, tolga ağarın da içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene.

- Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın? Neden Sancaktepe Belediye Başkanı yaptın?

- Akrabam Reşat Fazlıoğluyla hts kayıtlarını yayınlayarak beni bir rezil eder misin?

'Kanla ilgili söylediklerim hükümetin lehinedir, o zaman korku iklimi yaratmak lazımdı'

- Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı.

- Sizin yanıma ajanlık yapsın diye verdiğiniz polisi kabul etmeyim, kendi istediğim polisi almak için ilk koruma teklifinizi reddettim.

- 21 yaşındayken beni tanıdığını söylediğin nurettin demirin ailesi madem bu kadar karışıktı, onu neden emniyete aldınız?

- süslü sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı nurettin demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı.

- Komdan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı, senin evlatlığın resul, seni rezil etmek için bu dosyaları hazırlamış.

- süslü süleyman, benim koruma kararım hikayeyse, neden sen üç sene boyunca uzattın?

'O zaman senin baban ayarladı bu işleri'

- süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dostada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın.

- Son yurtdışı ziyaretimde koruma polisim yanımdaydı. Benimle neredeyse yedi ay boyunca orada kaldı. Sen gerçek bir yalancısın.

- süslü süleyman, Rize’de bahsettiğin cinayet davasıyla ilgili bana avukat ayarlayan doğru yol il başkanı nihat meteyle senin baban kör hasandı. O zaman senin baban ayarladı bu işleri.

- süslü sülü, sen Sancaktepe belediye başkan adayı Erdal Aras’a Erdal Baba diye hitap ederdin. Ben de onun Reisiyim. Hiyerarşiye göre bu şartlarda ben de senin baban oluyorum.

'Engin Sigorta'nın bilançolarını bir açıklasana'

- Şuan senin ortağın olduğun engin sigorta şirketinin bilançolarını bir açıklasana. Kia araban varken bu zenginliğe nasıl ulaştın?

- süslü sülü sen mafyanın takipçisi değil, sen mafyanın ortağısın. Sen kendin mafyasın.

'Kardeşim Kutlu Adalı olayını anlatıyor, neden ifadesine geçirmiyorsunuz'

- Benim kardeşim kutlu adalı olayını anlatıyor, neden ifadesine geçirmiyorsunuz? Samimi ihbarda bulunuyor, niye ifade kaydına geçirmiyorsunuz?

- süslü sülü, failimeçhul şekilde uyuşturucu satıcıları öldürüldü. Onların katilleri nerede? Acarkentin kapısında öldürülenler mesela.

- süslü süleyman, senin oğlun uyuşturucu satıcılarının hepsiyle her gün beraber geziyor. Onların ayaklarını kıracağına, ayakkabılarına cila mı yapıyorsun?

- Sayın Cumhurbaşkanı hakkında, onun en büyük özelliği, adam tokuşturmayı sever deyip beni berat albayrakla sen düşman etmedin mi? Bana haksızlık yapılıyor demedin mi?

- aslan süleyman, kaplan süleyman, oğlum bu günleri anlatsana, niye yaygara yapıyorsun? Hayatın film lan senin süslü sülü.

- Gazeteci hadi özışığa, Mübarizin tutuklanmasını Azerbaycan istiyor, sen deli misin, yürek mi yedin demedin mi? Yayınları iptal ettirmedin mi?

- Hakkında fetö soruşturması olan bir insanı çevre bakanlığında tutabilecek güç, senin akraban sadık soyludan başka kim olabilir? Daha doğrusu senden başka.

'Bana çok yardım ettin, benden de çok yardım istedin'

- Nadir Salifov Türkiye’ye nasıl geldi? mehmet ağarla il emniyet müdürünün karşılıklı telefon hts kayıtlarını çıkarsana. süslü sülü, pazar günü seni çiğ çiğ yiyeceğim.

- süslü süleyman, olmayan suçtan bana nasıl yakalama kararı çıkarsın bursa başsavcılığı? Tabi senin kontenjan savcıların çıkarırsa şimdi onu bilmem.

- süslü süleyman, gene yalan söylüyorsun. Bana çok yardım ettin, benden de çok yardım istedin.

- süslü süleyman, ben hiçbir gazeteciyle röportaj yapmam ki youtube programı yapayım. Birkaç tane kıramadığım yerel gazeteciyle sadece yaptım, kamuoyunda tanınsınlar diye.

- Televizyonlarda beni kötülemek için miting görüntülerimi yayınlarsan, adamlar beni siyasi lider kabul edip tabii ki kırmızı bülten çıkarmazlar.

- Ulan süslü sülü, hadi özışıkla konuşma kaydım her şeyi anlatıyor. Sen halen daha burada neyi anlatıyorsun?

- Taha Ün’ün düğününde çekilen resmimi sayın Cumhurbaşkanının yanındaki görevli bir bayan hanımefendi yayınladı, Taha Ün değil.

- Ben sayın Cumhurbaşkanıyla sadece Taha Ün’ün düğününde karşılaşmadım. Biz kendisine boşuna Ağabey diye hitap etmiyoruz. 1999 yılından beri tanıyıp saygı duyuyoruz.

'Cezaevine gidecek olan sensin'

- süslü sülü, cezaevine gidecek olan sensin, bana inan.

- süslü sülü, bbc Türkçe’nin elemanlarını da fetöcülükten suçla da tam olsun. Tüm dünya senin deli olduğuna inansın.

- Yeniköy Motors’un sahibinin arabasında oğlunun tahsisli plakası yok muydu? Senin benim akrabam Reşat Fazlıoğlu’yla ve benim sağ kolum Erdal Aras’la resimlerin yok mu? Sen gerçekten yalancısın, hem de çok büyük.

- İnternette birçok uyuşturucu satıcısıyla senin oğlunun resmi var. Sen bu resimleri görmüyor musun süslü sülü, aslan sülü?

- Silivri emniyet müdürü Hakan Çalışkan’ın vebali senin boynunda, seni yok edecek.

- süslü sülü ben yalan söylemem. Yollamadığım parayı yolladım demem. Sahtekar sensin, sen söylersin.

- süslü süleyman, senin kontenjandan tahin ettiğin savcılar mı araştıracak bu konuları? İçişleri Bakanlığı’nı gerçekten bir deli yönetiyor.

- hadi özışığıkla videodaki konuşmalarımız ortadayken ne söylerse insanların vicdanında mahkum olacaksın. Çünkü video kayıtları ortada.

- Reşat Hacıfazlıoğlu’yla hts kayıtlarını neden çıkarmıyorsun? Seninle konuştuktan sonra neden peki beni arıyordu?

- Üç ay değil, altı ay boyunca orada nöbet tutuldu. Benim akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu ve benim arkadaşlarım orada nöbet tuttu, sadece sen değil. Sen eve gidip yattın.

- Videolarımı izleyen bütün arkadaşlara, ne söylediğini duydunuz değil mi? Size söylüyorum, İçişleri Bakanlığı’nda bir manyak oturuyor. Vallahi bu adam manyak.

'Uyuşturucu ticaretinin en büyük patronu sensin'

- süslü süleyman, benim videolarımı tüm dünya izliyor. Kedi kesen satanistler gibi bin kişi iki bin kişi değil.

- Ticaret Bakanlığı’yla beraber Kolombiya ile irtibat kurduk diyorsun. Kokain kaçakçılığını ticaret olarak mı görüyorsun?

- Uyuşturucu ticaretinin en büyük patronu sensin, fiyatları sen bilirsin. Bu yüzden ucuz olanı yakalattırdınız, kamuoyunu kandırmak için.

- süslü sülü doğru söyle, yakaladığınız uyuşturucular senin rakiplerinin malları mı? Seni pazar günü mahvedeceğim."