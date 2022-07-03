Sedat Peker'den Sivas Katliamı paylaşımı: 'Bildiklerimi anlatacağım'

Ülkücü mafya Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sivas Katliamı'na dair bildiklerini anlatacağını söyledi.

Peker yaptığı paylaşımda gazeteci Cüneyt Özdemir'in katliama ilişkin yayınlamadıklarını söylediği görüntüler ile kendisinin anlattıkları yan yana getirilince katliamın nasıl yapıldığının anlaşılacağını öne sürdü. Peker "Cezaevindekinlerin çoğu gerçek suçlu değildir. Gerçek suçlular ise ne yargılandılar, ne de bilindiler" ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

"1- Bazı Alevi kardeşlerim Madımak katliamı ile ilgili paylaşım yapmadığım için bana gönül koymuşlar. Bulunduğum yerde biraz sıkıntılar var, o yüzden paylaşım yapamadım. Video çekmeye başladığımda NAMUS SÖZÜM olsun, bu konuda bildiklerimin, şahit olduklarımın…

2-..hepsini anlatacam. Madımak katliamı bu milletin bağrına vurulan en büyük hançerdi. Sayın

@cuneytozdemir

katliamdan önce görevlilerin ordan çekilirkenki görüntülerini yayınlamadık demişti ya, benim anlatacaklarımla o görüntüleri yan yana getirdiğinizde..

3-…bu kalleş olayın nasıl yapıldığını zannederim ki toplum olarak anlayacağız. Orda vefat eden Alevi canların hepsi bence şehittir. Cezaevindekinlerin çoğu gerçek suçlu değildir. Gerçek suçlular ise ne yargılandılar, ne de bilindiler. SÖZ NAMUS…"