TKP: Sivas’ta yakanlarla 'helalleşmeyeceğiz', hesap soracağız!

Türkiye Komünist Partisi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta gericilerin gerçekleştirdiği katliamla ilgili bir açıklama yaptı. "Ülkenin aydınlık yüzlerini, emekçilerini bir otelde yakan gericilerle, onlara bu yolu açanlarla, savunanlarla, yol arkadaşı olanlarla helalleşmeyeceğiz!" denilen açıklamada, "Biliyoruz ki Sivas’ta kapanması çok zor yaralar açıldı ve yine biliyoruz ki o yara ancak bizim iktidarımızda, emekçilerin kendi iktidarında, aydınlık, laik bir ülke kurulduğunda kapanacak. İşte o ülkeyi kuracağız, iktidarı bu gerici çetelerin elinden söküp alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Tam 29 yıl geçti üzerinden…

Ülke tarihinin en kanlı gerici kalkışmalarından biri, bundan 29 yıl önce Sivas’ta, herkesin gözleri önünde yaşandı.

Bu gerici düzenin iktidarından muhalefetine kadar tüm unsurları o gün Madımak’ın önündeydi. Kimisi hedef gösteren manşeti attı, kimisi aydınların üzerine atılacak taşları taşıdı, kimisi oteli ateşe veren kibriti yaktı, kimisi de öyle sessizce, kılını bile kıpırdatmadan izlemekle yetindi.

Ve hep birlikte 33 aydını ve iki otel emekçisini katlettiler.

Elbirliğiyle yaptılar her şeyi. Kimisi valiydi o dönem, kimisi belediye başkanı, kimisi emniyet müdürü, kimisi bakan…

Evet, hepsi oradaydı, gözlerimizin önünde.

Aradan 29 koca yıl geçti.

Peki, şimdi nerede bu isimler?

Katillerin avukatlığını yapanların, şimdi nerede olduklarını biliyoruz…

AKP’den vekil de oldular, bakan da, yüzleri hiç kızarmadı, bu alçaklığın savunuculuğunu da yaptılar.

Sivas Katliamı davası düştüğünde “hayırlısı olsun” diyenin de şimdi nerede olduğunu biliyoruz.

Peki, hepsi bu kadar mı?

Katliamın yolunu döşeyenlerden biri, bugün halka umut diye sunulan ittifakın ortaklarından biri; onun da nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi şirinleştirmeye çalıştıkları bu gericinin, katliam lafını ağzına dahi alamadığını, 35 kişinin katledilmesine sadece “olay” diyebildiğini de biliyoruz.

Bu gerici yetmedi bir de AKP eskisi iki partiyi eklediler listeye.

Helalleşme diyorlar şimdilerde…

Ülkenin aydınlık yüzlerini, emekçilerini bir otelde yakan gericilerle, onlara bu yolu açanlarla, savunanlarla, yol arkadaşı olanlarla helalleşmeyeceğiz!

Ayağa kalkacağız, Sivas’ın da tüm gerici saldırı ve katliamların da hesabını soracağız.

Hasret, Behçet ve Menekşe’ye sözümüz var, ülkemizi bu gerici çetelere de onlara çare diye sarılanlara da bırakmayacağız!

Biliyoruz ki Sivas’ta kapanması çok zor yaralar açıldı ve yine biliyoruz ki o yara ancak bizim iktidarımızda, emekçilerin kendi iktidarında, aydınlık, laik bir ülke kurulduğunda kapanacak. İşte o ülkeyi kuracağız, iktidarı bu gerici çetelerin elinden söküp alacağız.

Türkiye Komünist Partisi