Sedat Peker'den seçim günü paylaşımı

Ülkücü mafya Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı "Deli Çavuş" adlı hesap üzerinden yazılanları paylaştı. Peker'in paylaştığı mesajda "Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa (duyumlarım olacağı yönünde) o zaman şartlar değişmeli" ifadesi yer aldı.

Paylaşımlarda ülkücü mafya Peker'in "sokağa çıkmayın" çağrısı hatırlatılarak "Tabii ki bu durum sadece seçim gününe kadar geçerli" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 4 paylaşımda şu ifadeler yer aldı: