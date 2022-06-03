Eşi paylaştı: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Eşi Özge Peker'in çektiği videoya göre ülkücü mafya Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ülkücü mafya Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.

Eşi Özge Peker o anları Instagram hesabından paylaştı. Özge Peker'in paylaştığı videoda Peker'e serum takıldığı görüldü. 

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