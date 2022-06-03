Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ülkücü mafya Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.
Eşi Özge Peker o anları Instagram hesabından paylaştı. Özge Peker'in paylaştığı videoda Peker'e serum takıldığı görüldü.
Haber Merkezi
Eşi paylaştı: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Eşi Özge Peker'in çektiği videoya göre ülkücü mafya Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ülkücü mafya Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.
Eşi Özge Peker o anları Instagram hesabından paylaştı. Özge Peker'in paylaştığı videoda Peker'e serum takıldığı görüldü.