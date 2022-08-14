Sedat Peker'den peş peşe Hasan Yeşildağ paylaşımları

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından 75 tweet paylaştı. Sedat Peker, geçtiğimiz ay “Ben size hasan yeşildağ’ı yazdığım da, hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz. Ayaklarınız havada, kafalarınız yerde olacak. Olmaz arkadaş diyeceksiniz. Ben size delilleri ile anlatacam” sözleriyle işaret ettiği Hasan Yeşildağ ve kardeşleri hakkında attığı yeni iddialarda bulundu.

Sedat Peker, Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ’ın 25 milyarlık devlet ihalesi alan Yapı Yapı firmasının yüzde 25’lik gizli ortakları olduğunu açıkladı. Hasan Yeşildağ’ın Çamlı Kulesi’nde bulunan kafenin işletmecisi olduğunu kaydeden Peker, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın tüm kirli işlerin mimarları olduğunu iddia etti.

İşte Sedat Peker’in attığı tweetler: