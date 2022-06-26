Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a yeni mesajlar

Ülkücü mafya Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı Emre Olur’un Twitter hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Mehmet Ağar’ın “Boş boş şeyler konuşuyor” sözlerine yanıt veren Peker, Orhan Adıbelli cinayeti ve AKP'li Tolga Ağar'la ilgili paylaşımlarına devam etti. Peker kendisini Tolga Ağar'la tanıştıran Mustafa Karlıdağ'ın Adıbelli cinayeti için mafyayla görüşmeler yaptığını iddia etti.

Peker’in paylaşımları şöyle:

“1- 40 yaşından genç kardeşlerim, Hz. ALİ Efendimizin “Öl söz verme. Ancak bir söz verdiysen de, gerekirse öl fakat sözünü yerine getir.” öğretisi ile büyümüş bir insanım. Bu yüzden söz benim için namustur. Ben size verdiğim sözü mutlaka yerine getireceğim.

2-Namusu maaşı Namusu maaşı kadar olan gazetecilere rağmen getireceğim. Sizin tarafınızdan daha çok saygı görmeyeyim diye bu olaylara sessiz kalan muhalif gazetecilere ve muhalefete rağmen getireceğim. Oda tv Orhan Adıbelli’nin ölümü ile ilgili görülen mahkemedeki gelişmelerle ilgili bir haber yaptı.

3- Benim açıkladığım bilgiler, Oda TV’nin haberi, Timur Soykan ve Seher Yaşayacak isimli gazetecilerin yayınladığı belgeler zaten tüm anlatımlarımı doğruluyor. Sadece gelecek bir savcının HTS ve baz istasyonu kayıtlarını istemesine kalıyor. Ölen Orhan Adıbelli Hollanda

4- merkezli gerçek bir baron (süslü sülünün çakma baronlarından değil). Ölüm emrini veren Murat Boyracı gerçek bir baron ve resmî olarak da Tolga Ağar’ın iş ortağı. Uyuşturucu parasının tahsilat toplantısını yapan Mehmet Ağar ve bu konu ne yandaş medyada ne de

5- muhalif televizyonlar da haber değil. İranlı uluslararası dolandırıcılık ve kara para trafiğinin en önemli isimlerinden İranlı Ahmet Nazari Avrupa’da aranırken Türkiye’ye geliyor. Memet Ağar onu Türk vatandaşlığına geçiriyor taşıma ruhsatlı silah verdirtiyor.

6-Bu büyük skandal da ne yandaş medyada ne muhalif basında manşetten haber değil (silahın markasını da söyleyeyim: GLOCK-19). Gerekirse dumanla işaretleşeceğim ancak sözümü yerine getireceğimm. Çünkü bende SÖZ NAMUS… Cinayet konusuna geri dönelim kardeşlerim güç insanı

7- şımartır. Tolga Ağar’la beni tanıştıran Mustafa Karlıdağ isminde eski bir tanıdığım. Bu arkadaşın oğlunun sünnet düğününde de bulunmuştum. Ben, Tolga Ağar, Mustafa Karlıdağ çok oturup sohbet ettik. Mustafa Karlıdağ normal galerici bir insan.

8- Murat Boyracı’nın galiba Zorlu’da evi vardı. Mustafa Karlıdağ ile beraber orda buluşuyorlardı. Orhan Adıbelli’yi öldürtmek için 2-3 tane mafya grubu ile Mustafa Karlıdağ ayrı ayrı görüştü. Galerici kiralık katil ararsa cinayette böyle patlar. Güç zehirlenmesi –

9- işte budur kardeşlerim. Namuslu bir savcı elbet bir gün gelecek. Mustafa Karlıdağ’ın, Murat Boyracı’nın HTS kayıtlarını, baz istasyonu kayıtlarını elbet isteyecek. Cinayet çözüldüğünde ne olacak biliyor musunuz? Hem namusu maaşı kadar olan gazeteciler hem de sözde muhalif

10- basın bu cinayeti kendileri ortaya çıkarmış gibi bu savaşı kendileri kazanmış gibi benim adımı anmadan haberler yapacaklar. Şu an yaptıkları gibi dikkat edin, benim ortaya çıkardığım hiç bir olayda benim adımı geçirmeden haber yapıyorlar (namuslu olanlar baş tacı)

11 -Neymiş ben toplumda kahraman olmamalıymışım. Bana kızlarımın kahramanı olma şerefi yeter fazlasında gözüm yok. Gerekirse dumanla haberleşmeye YENİLECEKSİNİZ, GÖRECEKSİNİZ!!! Unutmadan kardeşlerim yarın benim DOĞUM GÜNÜM.”