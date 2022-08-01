Sedat Peker'den 'Levent Göktaş' paylaşımı: Görüntülerin kopyası bende

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yapılan operasyonda emekli Albay Levent Göktaş'ın "kaçabilmesi için zaman tanındığını", sözkonusu görüntülerin kopyasının elinde olduğunu öne sürdü.

"Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından yeni paylaşımlar yapan Peker, Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş'a ilişkin olarak şunları yazdı:

"Diğer sanıklara operasyon sabah 06.30’da başlıyor, levent göktaş beye sabah 07.30’da geliyorlar.

Öyle ya iki tane misafiri var, toplu görüşmeler yapıyor. Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta. Bu tahkikata bakan polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, bir kopyası bende var (serdengeçtiler her yerde).

Şu an yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese gösterecem. Ayrıca kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahat rahat kıyafetini düzeltip kendisine bir çeki düzen veriyor. Ulan adam kaçarken ceketini gömleğini kaybeder. Bizimkisi aynanın karşısında saçını başını düzeltiyor. İşin komik yanı bu meyanda polisler binanın içinde, dış kapıda bir tane nöbetçi yok, levent göktaş çekip gidiyor.

Bu görüntüleri fetöden aldı dersiniz. Daha önce de söyledim, fetö kim lan? Onların elinde bu görüntü olsa hemen yayınlarlar (çünkü onların aklı az çalışıyor, savaş stratejisini bilmiyorlar, cephanelerini hemen tüketiyorlar). Oysaki ben parça parça koparmayı severim."

'Bu operasyon sadece iktidar ve onları aile üyelerine başlatılabilir'

Levent Göktaş ile İnan Kıraç üzerinden yeni bir operasyon başlatılacağı iddialarının insanları paniğe sevk ettiğini savunan Peker "Levent göktaş ve inan kıraç üzerinden eğer ki büyük bir operasyon başlatılacaksa bu operasyon sadece iktidar ve onların aile üyelerine karşı başlayabilir" iddasında bulundu. Peker şu ifadeleri kullandı:

"Vatan delilerinin, fedailerinin, serdengeçtilerinin kim olduğunu bu hikaye bittiği zaman göreceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Ayrıca bazı muhalif basın görevlileri bence iyi niyetleri ile levent göktaş ve inan kıraç üzerinden yeni bir Ergenekon davası açılacak diye… söylemlerde bulunup insanları farkında olmadan paniğe sevk ediyorlar. Lütfen özgüveniniz olsun. levent göktaş ve inan kıraç üzerinden eğer ki büyük bir operasyon başlatılacaksa bu operasyon sadece iktidar ve onların aile üyelerine karşı başlayabilir (bilgiler bende)."